Gençler sahnede

Giriş Tarihi: 22.9.2021

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 4 yıldır gerçekleştirdiği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST dün kapılarını açtı. 45 bin takımdaki 200 binden fazla yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST’i 6 günde 100 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor