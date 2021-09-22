Gurur yürüyüşü

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve yapımı devam eden 1915 Çanakale Köprüsü
'nde tarihi anlardan biri yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikte köprünün kedi yolundan yürüyerek bir yakadan diğerine geçti. Yürüyüş öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü
'nün Lapseki
ilçesi Şekerkaya mevkiindeki şantiye alanında basın açıklaması düzenleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
, AK Parti Çanakkale
Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve protokol üyeleriyle Asya'dan Avrupa
kıtasına geçmek için yürüyüşe başladı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler köprünün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek Lapseki'den Gelibolu
yakasına geçti. Yürüyüş yaklaşık 3.5 saat sürdü. SABAH
muhabiri Ümit Erkan Demircan'ın da tanıklık ettiği tarihi anlarda kedi yolunun en yüksek noktası olan 318 metre yükseklikte beraberindekilerle selfie çeken Bakan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu:
HEDEF 18 MART 2022:
Bu projeler ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler. Bu projede sembol rakamlar var. 318 metre yüksekliğindeyiz, 18 Mart
, 3'üncü ayın 18'ini temsil ediyor. Bir de üzerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi gelecek. İki çelik ayak 2023 metre olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümünü temsil ediyor. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünya- nın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmak ta. 15 Kasım itibarıyla tabliyelerin bütün kaynak işleri bitmiş olacak. İnşallah, 18 Mart 2022'de köprümüzü açmayı planlıyoruz. Burada 5 bin 100 çalışma arkadaşımız emek veriyor. Bizim hedefimiz 18 Mart 2022'de bu köprüyü açmak ve dünyanın en geniş açıklıklı köprüsü olarak bu köprüyle dünya literatürüne, dünya tarihine girmiş olacağız. Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık 'asırların hayali' için geri sayım başladı diyebiliriz.
İLHAM VERECEK:
Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir.
'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ İLERİYE GÖTÜRECEK'
ŞANTİYEDEKİ programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Köprümüz, Türkiye'yi Avrupa ve Asya ile birleştirerek Türkiye'nin zaten var olan jeopolitik gücünü çok daha ileriye götürecektir. Türkiye'nin yakın gelecek tarihindeki en önemli günlerinden birine şahitlik ediyoruz" dedi.