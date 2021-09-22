Son dakika: TBMM Başkanı Şentop’tan seçim açıklaması! 2022 Haziran’ına kadar tamamlanması lazım

1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak. Henüz Meclis'e verilmiş bir teklif yok. O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil. Geldiği zaman şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra Genel Kurul aşaması olacak. Meclis'in kendi olağan gündemi devam eder, muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçe ile görüşmeler başlar. Ben biraz erken ama yeni yasama yılının milletvekillerimiz için, Meclis'imiz için hayırlı olmasını, faydalı sonuçlar elde edecek hayırlı sonuçlar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim."