Terör örgütü adına “Kamuoyu Oluşturma” çalışması yürüttüler! 8 şüpheli gözaltında...

İstanbul Emniyeti; yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre; terör örgütü DHKP-C'nin alt yapılanmaları içerisinde terör örgütü DHKP-C'nin ideolojisi doğrultusunda "Kamuoyu Oluşturma" çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 14 farklı adrese baskın yapıldı. Sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal detaylı bir şekilde incelenmeye alındı. Sekiz firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.