Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü adına “Kamuoyu Oluşturma” çalışması yürüttüler! 8 şüpheli gözaltında...
Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:31

Terör örgütü adına “Kamuoyu Oluşturma” çalışması yürüttüler! 8 şüpheli gözaltında...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terör örgütü adına “Kamuoyu Oluşturma” çalışması yürüttüler! 8 şüpheli gözaltında...

İstanbul’da yasa dışı terör örgütü DHKP-C’ye operasyon düzenlendi. Terör örgütü adına “Kamuoyu Oluşturma” çalışması yürüttükleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti; yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre; terör örgütü DHKP-C'nin alt yapılanmaları içerisinde terör örgütü DHKP-C'nin ideolojisi doğrultusunda "Kamuoyu Oluşturma" çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 14 farklı adrese baskın yapıldı. Sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal detaylı bir şekilde incelenmeye alındı. Sekiz firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü adına “Kamuoyu Oluşturma” çalışması yürüttüler! 8 şüpheli gözaltında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA