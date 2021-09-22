Türkiye’den flaş Libya açıklaması! İstikrara katkı sağlamaz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, Yol Haritası'nda da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemli olduğuna dikkat çekilerek, Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir" denildi.