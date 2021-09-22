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Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:06

Türkiye'den flaş Libya açıklaması! İstikrara katkı sağlamaz

ANKARA
Türkiye’den flaş Libya açıklaması! İstikrara katkı sağlamaz

Türkiye, Libya Temsilciler Meclisi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk’ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan kararın -Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, Yol Haritası'nda da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemli olduğuna dikkat çekilerek, Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir" denildi.

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Türkiye'den flaş Libya açıklaması! İstikrara katkı sağlamaz
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