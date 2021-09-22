Türkiye’nin aydınlık geleceğine güvenin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
programı kapsamında Türkiye
-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
SALGINA RAĞMEN TİCARET HACMİMİZ
YÜKSELDİ: Geçen mayıs ayında bazı Amerikan
şirketlerinin yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir alışverişinde bulundum. Yeni işbirliği ve yatırım imkânlarını ele aldık. Bu defa da Türk-Amerikan İş Konseyi'nin, Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle bir araya gelmelerine imkân sağladık. Türkiye ve ABD iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir. Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan işbirliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi, salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükseldi. Amerika
'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da Amerika'da 7.2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Uygun maliyet ve geniş üretim imkânları, iyi eğitimli iş gücü ve modern lojistik altyapısıyla Türkiye, küresel ticarette giderek daha fazla öne çıkıyor. Sizlerden, Türkiye'nin aydınlık geleceğine ve potansiyeline güvenmeyi sürdürmenizi bekliyorum. BİRÇOK FIRSAT VAR: Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Esnek ve yüksek üretim kapasitemiz, tedarik zincirleri ve arz güvenliği bakımından Amerikan firmaları için birçok fırsat barındırıyor. Amerika'yla enerji alanındaki işbirliğimiz özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz
sektöründeki ortak faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Türk Hava Yolları
'nın gelişmiş ağıyla kurulan hava köprüsünün turizm başta olmak üzere ilişkilerimizin her boyutuna müspet yansımaları olacağı aşikâr.
TİCARET POLİTİKALARI
GELİŞTİRİYORUZ: Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın gerçek potansiyeline ulaşmasında sizlerin vereceği güçlü desteğin katkısı büyük olacaktır. Önümüzdeki bu kazançlı potansiyelden daha fazla yararlanmak için karşılıklı diyaloğu ve işbirliğini artırmalıyız. Amerika'nın farklı sektörel önceliklere sahip 50 eyaletine yönelik yerel odaklı ticaret politikaları geliştiriyoruz. Biz samimiyetle çalışırken Türkiye'ye yönelik ticareti engelleyici bazı tek taraflı uygulamalar işimizi zorlaştırıyor. Bu meselelerin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulacağını düşünüyoruz.
LOBİLERİN KARALAMALARINA KARŞI DURUN
TİCARETİMİZİN önündeki engellerin kaldırılması için ABD makamları nezdinde girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz. Tek gündemi ilişkileri zehirlemek olan bazı lobilerin ülkemiz aleyhindeki asılsız karalama kampanyalarının gerçek amacını ve arz ettiği tehlikeyi çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Bu art niyetli faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.
BIDEN'LA ORTAK İRADEMİZİ TEYİT ETTİK
TÜRKİYE ile ABD arasında sadece ekonomi ve ticarette değil, güvenlikten teröre, savunmadan yatırımlara uzanan geniş bir alanda ciddi işbirliği imkânları bulunuyor. Türk-Amerikan ilişkileri zorlukları aşabilecek kapasiteye sahiptir. Değerli dostum Başkan Biden ile 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik.