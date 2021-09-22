Twitter’dan skandal sansür

Devlet yetkililerine hakaret eden, terör propagandası yapan hesapları koruma altına alan ve tüm şikayetlere rağmen kısıtlamayan Twitter, yerli ve milli hesapları ise askıya alıyor. Sadece son 7 ayda aralarında fenomen hesaplarının da bulunduğu binden fazla hesap, Twitter tarafından hiçbir somut gerekçe gösterilmeden kapattı.

TERÖRÜ ÖVENLERE SES YOK

Hesabı kapatılan kullanıcılar, Twitter'a başvurduklarını ancak kendilerine herhangi bir dönüş yapılmadığını belirtti. Türkiye'de özellikle sosyal olaylarda gündemin belirlendiği bir mecra haline gelen Twitter'da yaşanan sansürün arkasında, CHP destekli ve FETÖ bağlantılı Furkan Güngör olduğu öne sürülüyor. Twitter'ın anlam verilemeyen kısıtlamasına maruz kalan bir mağdur, hesabının organize bir yapı tarafından kapatıldığını belirtiyor.

ELEBAŞI FURKAN GÜNGÖR

"Hesaplarımızı Bilgi Üniversitesi ve CHP İstanbul Örgütünde kümelenmiş bir yapı, Bilgi Üniversitesi ve CHP'nin kurumsal kimliklerini kullanarak Twitter ile özel bir iletişim yoluyla kapattırıyorlar. Kim CHP ve ortaklarına karşıysa o hesaplar hedef olarak belirlenip kapattırılıyor. Bu işin başında benim de eskiden tanıdığım Furkan Güngör adında biri var. Bilgi Üniversitesi'nde öğrenci bir de daha önce AK Parti teşkilatlarında görev yapmış sonra da CHP'ye geçmiş Ümit Kaya adında biriyle ortak çalışıyorlar"

FETÖ BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKİYOR

"Furkan Güngör FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın FETÖ ile bir bağlantısı var ama kendisini bazen CHP'li bazen Saadetli olarak pazarlıyor, Furkan Güngör de öyle Saadet Partili geçiniyor ama Gökhan Özbek ile beraber çalışıyorlar. Furkan Güngör'ün en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın annesi de babası da "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak" suçundan ceza aldılar ikisi de terör örgütüyle ilişkili isimler. Furkan Güngör'ün kendisinin yakın akrabalarından FETÖ terör örgütü üyeliğinden ceza alanlar var. Ümit Kaya, Furkan Güngör'ü destekliyor hatta beraber iş yapıyorlar."

SAADET PARTİLİYİM DİYEREK LAFA BAŞLIYOR

"Aralarındaki ilişki çete gibi. Hedef belirliyorlar sonra o hedefi çökertmek için her türlü adımı atıyorlar. Özellikle Furkan Güngör'ün yaptıkları tam bir FETÖ ahlakına sahip olduğunu gösteriyor. Benim babam imam ben Saadet Partiliyim diyerek lafa başlıyor güveniyorsun arkadaş oluyorsun sonra senden aldığı bilgileri Ümit Kaya'ya iletiyor o da CHP'li Belediye yöneticilerine söylüyor. Sonra öğrendim ki Gökhan Özbek ile iş tutuyorlar. İki de bir Saadet Partisinden bahseden birinin Gökhan Özbek gibi bir isimle ne ilişkisi olabilir? Sonra en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın kim olduğunu FETÖ bağlantısını öğrendiğimde ne olduklarını öğrenmiş oldum."