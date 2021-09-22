Yüksel: TESKİ’de büyük vurgun yapılmış

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ'ın şehir şebeke hatlarının ve parsel bağlantılarının normalde olması gereken seviyenin çok üzerinde yapıldığını ve burada ciddi bir vurgun olduğunu belirtti. Yüksel, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı geriye dönük soruşturma başlatması gerektiğini belirtti.

"SÜLEYMANPAŞA'DA EN PAHALI SUYU KULLANIYORUZ"

Tekirdağ olarak en pahalı suyu kullandıklarını belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Anlattım TESKİ Genel Müdürü'ne dedim ki, su kaçağı yüzde 40 Süleymanpaşa'da ve en pahalı suyu kullanıyoruz. İlk önce örnek olarak söylüyorum, Altınova mahallesindeyiz diye. Altınova'nın giriş hattına bir saat koyalım sonra Altınova'nın okunma saati ile giriş hattı saatinin toplamlarına bakalım. Altınova'da kaçak miktarı yüksekse daha sonra bunun bölgelerini planlayalım. Yani her mahalleye her sokağa giriş hattın belli. Kaçak oranın nerede yüksekse, mikrodan makroya doğru bir çalışma yapalım bu kaçağı da kapatalım bitsin gitsin." ifadelerini kullandı.

TESKİ'DE ÇOK BÜYÜK BİR VURGUN YAPILMIŞ

TESKİ'de çok büyük bir vurgunun yapıldığının altını çizen Başkan Cüneyt Yüksel; "En büyük olayı ilk defa burada söylüyorum, Su parsel bağlantıları ile ilgili çok büyük bir vurgun yapılmış TESKİ'de. Yani şehir şebeke hatlarının 100cm 120 cm döşenmesi gerekirken eğer ki 30cm'e 40cm'e döşeniyorsa o aradaki 80 cm ya da 1 metredeki dolgusu, kepçesi, bilmem nesi bunların her bir maliyeti birilerinin cebine kalmış. Asıl burada çok büyük bir Sayıştay denetimine ihtiyacımız var. Yani şehir şebeke hatlarının o derinliğe taşınmaması ile alakalı neden bu patlakların olduğu ile alakalı ciddi bir soruşturmaya ihtiyaç var. Kadir Başkanın bu konuyla ilgili geriye dönüp de biran önce soruşturma açması lazım diye düşünüyorum. Yani bu patlakların olma sebebi, tesisatın çok yüzeyde olmasından kaynaklı. Böyle bir durumda sen bunun altından kalkamıyorsan bunun bedelini kim ödeyecekse ödemesi lazım. Bu şehrin milyonlarca lirası sokağa gitti." dedi.

GERİYE DÖNÜK SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın bu konuyla ilgili acilen geriye dönük soruşturma başlatması gerektiğinin altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Kadir başkan diyor ki alt yapımız bitti, hayır arkadaş bitmedi bu şehrin alt yapısı. Bir ilçede her gün 80 tane kazı yapıyorsan bu şehirde alt yapı bitmiş değildir. Kimse bunu bana anlatamaz. Bir karış yere sen şehir şebeke hattını ya da parsel bağlantılarını döşüyorsan hala senin boruların eskiyse burada bir anormallik var. Kimse şehrin alt yapısı bitti demesin yani. Bitti diyorsun biz asfalt yapıyoruz arkasından 5 yerden kazıyorsun. Kadir ağabeyin çok acil bir soruşturma açması lazım geriye dönük." diyerek sözlerini noktaladı.