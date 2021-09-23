4 emniyet müdürü İstanbul Emniyeti’nden ilişik kesti

14 Eylül Salı günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosunda görevliyken rütbe alarak 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'nden 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 7 emniyet müdüründen 4'ü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden ilişiklerini kesti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu İlçeleri'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gürhan Kaya, Maltepe, Adalar, Kartal, Pendik ve Tuzla İlçeleri'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Aldemir ve rütbe alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Ahmet Cengiz Koçak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden ilişik kesen dört emniyet müdürü oldu. Dört isim, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı Polis Başmüfettişi olarak görevlerine devam edecek.

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10'A YAKIN ADAY...

Rütbe alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan; Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece İlçeleri'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihat Dağdeviren, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olan Koray Şensoy ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay ise mevcut görevlerine devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden ilişik kesen ve Polis Başmüfettişi olarak görevlerine devam edecek olan dört emniyet müdüründen boşalan makamlara yeni görevlendirmelerin ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. İstanbul Emniyeti'nden ilişik kesen Muharrem Yazgan'dan boşalan ve toplumsal olayların takip edildiği Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yardımcıları Ayhan Karaduman, Zafer Baybaba, Recep Tepebaş ve Cihat Dağdeviren'in aralarında olduğu 10'a yakın isim geçiyor.