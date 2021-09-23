40 polise görevi ihmal soruşturması

Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher
'i şehit eden katil zanlısı polis Nasuh Çulcu
(28), silahı doldurduktan sonra olay yerindeki polislerin kendisine müdahale etmeleri belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.
Olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayan polisler hakkında emniyet müfettişlerinin raporunu değerlendiren Hakkâri Başsavcılığı
40 polis hakkında görev ihmali iddiasıyla soruşturma açtı.