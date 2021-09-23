9 FETÖ’cü lastik botla kaçarken yakalandı

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde bir lastik bot, Bozburun Mahallesi
Kızılada açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı
ekiplerince durduruldu. Ekipler, karaya çıkardığı lastik bottaki 3'ü kadın 10 şüpheliyi, Marmaris Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Bottakilerden 9'unun, FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski polis ve öğretmenler olduğu belirlendi. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki U.T.'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i tutuklanırken, cezaevinden tahliye olduğu belirlenen bir şüpheli salıverildi. U.T. ise çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.