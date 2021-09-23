AYM Başkanı Arslan’dan bireysel başvuru açıklaması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi" programında önemli açıklamalarda bulundu.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Bireysel Başvurunun, Türkiye için çok önemli bir kazanım olduğunu belirterek, bu kazanımı gelecek nesillere aktarmanın başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.



AİHM'YE YAPILAN BAŞVURU SAYISINDAN FAZLASI TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILIYOR



Başkan Arslan, bireysel başvurunun objektif etkisinin iyi anlaşılması ve uygulamaya geçirilmesinin, kararların etkili bir şekilde icrasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bireysel başvuruda bazı sorunlarımız var. Bunları kamuoyu önünde tartışmamız gerekiyor. Bu sorunların başında artan başvuru sayısı geliyor. Başvuru sayılarının ne kadar dramatik bir boyuta ulaştığını belirtmek isterim. Bireysel başvurunun kabul edildiği ve başarılı bir şekilde uygulandığı İspanya ve Almanya'da yıllık ortalama 5-6 bin bireysel başvuru yapılıyor. Bu ülkelerin Anayasa Mahkemeleri'ne yılda yapılan bireysel başvuru Türk Anayasa Mahkemesi'ne neredeyse bir ay içerisinde yapılan başvuru sayısına tekabül ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Türkiye dahil 47 ülke taraf. 47 ülkeden AİHM'ye yapılan başvuru sayısından çok daha fazlası Türk Anayasa Mahkemesi'ne yapılıyor" dedi.



BİR TAKIM TEDBİRLERİN ACİLEN ALINMASI GEREKİYOR



Anayasa Mahkemesi'nin, bu artan iş yüküyle başa çıkmak ve tüm görev alanlarında önündeki işleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için tüm gayretiyle çalıştığını vurgulayan Arslan, "Bireysel başvurun etkili bir hak arama yolu olarak sürdürülmesi, yoluna devam etmesi; yapısal bir takım tedbirlerin acil bir şekilde alınmasına bağlı. Bireysel başvurunun objektif etkisinin anlaşılmasını ve hayata geçirilmesini sağlayacak adımların atılması gerekiyor. Bunun için de ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmesi ve yeni ihlallerin engellenmesi hayati derecede önemlidir" diye konuştu.



HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ



"Bireysel başvurunun amacı; tek tek sivrisinekleri yok etmek değil, bataklığı kurutmaktır" diyen Zühtü Arslan, "Bu objektif etkinin çok iyi anlaşılması ve Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarından sonra bu kararlarda belirttiği ilkeleri uygulayarak yeni başvuruların yapılmasını beklemeden yargı mercilerinin kararlarını o yönde vermesi hayati derecede önemlidir" ifadelerini kullandı.