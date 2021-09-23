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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:25 Son Güncelleme: 23.9.2021 13:43

Bakan Soylu'dan 15 Temmuz materyalleri açıklaması: 85 bin adet kaldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Soylu’dan 15 Temmuz materyalleri açıklaması: 85 bin adet kaldı

Bakan Soylu: 15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin materyalden, incelemeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz sonrası ele geçen ve adeta didik didik incelenen 2 milyon 600 bin materyalden, incelemeyi bekleyen sadece 85 bin adedinin kaldığını duyurdu. İşte detaylar:

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI REKOR DÜZEYDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelemizde bugün elde ettiğimiz başarılar, PKK'dan 2016 yılından beri bin 16 kişinin ikna yoluyla teslim olması; 28 bin 433 aileyle sürdürülen görüşmeler; sadece bu yıl 132 önemli terör olayının engellenmesi; sadece bu yıl 6 tanesi liste dışı olmak üzere toplam 57 üst düzey teröristin etkisiz hale getirilmesi, bu fedakâr isimsiz kahramanların sayesindedir; devletin bu alana verdiği destek, köklü istihbarat geleneği ve yüksek koordinasyon sayesindedir" dedi.

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Bakan Soylu'dan 15 Temmuz materyalleri açıklaması: 85 bin adet kaldı
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