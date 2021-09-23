FETÖ’nün istihbaratçısı yakayı ele verdi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip firari FETÖ'cülerin izini sürmeye devam ediyor. Özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi 5 yıldır firari olan ve bağlılığı en üst seviye olarak kodlanan eski istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan'ı yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, ihraç istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan'ın Ankara Mamak İlçesi'nde saklandığını belirledi. Bozdoğan'ın yakalanmamak için kayıtsız evde yaşadığı tespit ederken yakalanmamak için evden adım atmadığı dışarıya çıksa bile kılık değiştirdiği ortaya çıktı. Özel ekip, çalışmalarını tamamlamasının ardından saklandığı eve operasyon düzenleyerek Habip Bozdoğan'ı gözaltına aldı.

İhraç istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan'ın FETÖ haberleşme aracı olan bylock kullanıcısı olduğu, örgütsel yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.