Grip aşısı ne zaman olunur? 2021 Grip aşısı ne kadar, kaç TL ve kimler grip aşısı yaptırmalı?

Koronavirüs pandemisinde yaşanan nezle, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar vatandaşları her zamankinden daha çok endişeye düşürüyor. Yaşanan şikayetlerin hangi hastalıktan ileri geldiği tespit edilemediği gibi bağışıklık sistemi zayıflayarak mikrop ve virüslere elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu sebeple grip aşısı yaptırmayı düşünen pek çok kişi, grip aşısı ne zaman olunur, ne kadar, kaç TL ve nerede yaptırılır gibi sorulara yanıt arıyor. Kimler grip aşısı olabilecek, kimler yaptırmalı soruları da uzmanlara yöneltilen sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNUR, NE KADAR GEÇERLİ?

Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.