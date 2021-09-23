Grip aşısı ne zaman olunur? 2021 Grip aşısı ne kadar, kaç TL ve kimler grip aşısı yaptırmalı?

Koronavirüs pandemisinde yaşanan nezle, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar vatandaşları her zamankinden daha çok endişeye düşürüyor. Yaşanan şikayetlerin hangi hastalıktan ileri geldiği tespit edilemediği gibi bağışıklık sistemi zayıflayarak mikrop ve virüslere elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu sebeple grip aşısı yaptırmayı düşünen pek çok kişi, grip aşısı ne zaman olunur, ne kadar, kaç TL ve nerede yaptırılır gibi sorulara yanıt arıyor. Kimler grip aşısı olabilecek, kimler yaptırmalı soruları da uzmanlara yöneltilen sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.
GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNUR, NE KADAR GEÇERLİ?
Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.
2021 GRİP AŞISI NE KADAR?
SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Eczanelerden ücretli olarak satışı yapılacak olan grip aşısının bu seneki fiyatı 85 lira 12 kuruş olarak belirlendi.
GRİP AŞISI KİMLERE ÜCRETSİZ?
65 yaş ve üzeri huzur evlerinde kalanlar, belirli kronik rahatsızlığı olan ve immunsüpresif tedavi gören vatandaşlarımız doktoruna reçetesini yazdırıp, eczaneden aşısını ücretsiz olarak temin edebilirler.
KİMLER GRİP AŞISI OLAMAZ?
Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.
GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.
Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1'in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.
Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.
Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.