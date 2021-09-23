İbrahim Kalın, Beyaz Saray’da Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ile Beyaz Saray'da görüştü. Türkiye
-ABD
ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi üzerinde duruldu. Türkiye ve ABD'nin, Afganistan
konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edilen görüşmede NATO
müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekildi ve müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi. Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi
sonrasında Kafkaslar
'daki son durum değerlendirildi.