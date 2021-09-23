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Giriş Tarihi: 23.9.2021

İbrahim Kalın, Beyaz Saray’da Sullivan ile görüştü

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
BETÜL USTA BETÜL USTA
İbrahim Kalın, Beyaz Saray’da Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi üzerinde duruldu. Türkiye ve ABD'nin, Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edilen görüşmede NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekildi ve müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi. Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi.
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İbrahim Kalın, Beyaz Saray’da Sullivan ile görüştü
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