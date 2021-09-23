İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Mülteci çocuklar için okul yapılacak" iddiasını yalanladı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

TAM DONANIMLI OKUL BİNASI YAPILACAK

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu olarak kullanılan binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verildiği ve bölgenin ihtiyacını karşılayamaz durumda olması nedeniyle yerine 32 derslikli yeni deprem yönetmeliğine uygun tam donanımlı okul binası yapılacağı belirtildi.

"MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL YAPILACAK" İDDİASI YALANLANDI

Söz konusu okulda iddia edildiği gibi mülteci çocukların değil mahalledeki çocukların eğitim göreceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Necatibey Ortaokulu tescilli bina olmayıp tescil edilmesi de ilgili kurul tarafından uygun görülmemiştir. Yerine yapılacak yeni okul binası 32 derslikli olup bölgenin eğitim ihtiyacını karşılayacak ve mülteci çocuklar için değil bölgedeki okul çağındaki tüm çocuklarımıza hizmet verecektir. 32 derslikli yeni okul binasının yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."