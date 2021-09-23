Millet İttifakı’nda çatlak büyüyor! Son kriz de ’Esad’ yüzündne





SON ÇATLAK ESAD YÜZÜNDEN



CHP ve İyi Parti arasında son kriz de "Esad" yüzünden gündeme geldi. Siyasi kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre Esad, Kılıçdaroğlu'nu,Türkiye'deki rejimden kaçan Suriyelilerin tekrar geri dönmelerine yönelik görüşme yapmak üzere Şam'a davet etti. Milyonlarca masumun kanına giren Esad'ın, Kılıçdaroğlu'nun, "Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz. Bunu kendi rızaları ile yapacağız, otobüse doldurup zorla değil...