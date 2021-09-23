Rektör Saraç’a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik üs olarak kullandığı Dicle Üniversitesi rektörü ile üç yardımcının yargılanmalarına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken savcı mütalaasında, sanıkların FETÖ'cü olmayan akademisyenleri mobbingle istifaya zorlandıklarını, mali kaynakların terör örgütüne aktarılarak devlet üniversitesinin adeta eğitim kurumundan ziyade FETÖ'nün merkez üssü gibi kullanılan bir kurum haline getirildiğini belirtti.

Sanık Aslan Bilici'nin Personel Daire Başkanı olarak FETÖ'nün Dicle Üniversitesini ele geçirmesinde en önemli rol oynadığı, rektörün de doğrudan Fetullah Gülen'le bağlantılı olduğu, öğretim görevlisi Cengiz Yalçın'ın mali yolsuzluğunu kapatmak için "O bana hoca efendinin emanetidir' diyerek koruduğu, Gülen'in de kendisine hediye olarak ziynet eşyaları gönderdiği kaydedildi. Aytekin Sır'ın FETÖ'nün Üniversite imamlığını yaptığı ve örgütün para kasası olduğu, üniversiteye personel alımlarını sadece FETÖ'cülerin başvurabileceği şekilde ilanlar hazırlandığı, 17–25 Aralık sonrası örgütten ayrılmak isteyenlere ise mobbing uyguladığı bildirildi. Sanığın 15 Temmuz hain darbe girişiminden 5 gün sonra emeklilik dilekçesi verdiği, yaşı ve konumuyla örgüt içinde ağabey statüsünde olduğu bildirildi.

SEÇİMLERDE HDP'YE ÇALIŞTILAR

Dicle Üniversitesi eski genel sekreteri Prof. Dr. Hacı Yılmaz da ifadesinde, "Rektör, Rektör Yardımcıları ve bazı Fakülte ve akademik birim yöneticilerinin eşleri yerel Seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerde ekipler kurup ikna edebildikleri kişilerin evlerine ziyaretler yapıp AK Parti aleyhine çalışmalar yaptılar. Üniversite yönetimi ile HDP'li Büyükşehir Belediyesi sık sık programlar yapmaya başladılar" dedi.

HOCA EFENDİNİN BANA EMANETİDİR

Prof. Dr. Ahmet Keleş de ifadesinde, "FETÖ rektörü kontrol altına aldı. Ayşegül Jale Saraç'ı Pensilvanya'dan gelen temsilcilerin desteğiyle ikna ettiler ve bu süreçten sonrada rektör ve ekibi üniversitenin tüm imkânlarını FETÖ kadrolaşması için seferber etti. İlahiyat fakültesinde görevli Prof. Dr. Yener Öztürk'le bir konuşmam sırasında "Allah'tan korkmadığınızı biliyorum da hukuktan ve yargıdan da mı çekinmiyorsunuz' dediğimde bana 'Hocam sen ne kadar saf bir insansın, yargı zaten bizim elimizde, bizim istemediğimiz bir karar çıkmaz ki' diye cevap verdi. Rektör yardımcısı Aytekin Sır ise örgütün mülki amirlerinden sorumlu imamdır. Vali, vali yardımcısı ve kaymakamların üniversite ile bağlantılı her türlü işlerin yürütülmesinden sorumludur. Veterinerlik Fakültesinde Cengiz Yalçın yurtdışındaki bir üniversiteden Dekan olarak getirildi. Mali işlemlerde usulsüzlük yaptı. İdari soruşturma konusu olunca Rektör Ayşegül Jale Saraç Cengiz Yalçın için 'O bana Fetullah Gülen'in emanetidir' diyerek bu soruşturmaları kapattı ve herhangi bir işlem yaptırmadı" dedi.

SURDAKİ YARALI TERÖRİSTLERE İLAÇ GÖNDERDİLER

Aydınlık kod adlı gizli tanık ise, "Aytekin Sır FETÖ'nün Dicle Üniversitesi imamıdır. Örgütün para kasasıdır. Hastane deposundaki pahalı ve ulaşılması zor ilaçlar Sur operasyonlarındaki PKK'lılara gönderildi. Bu ilaçların önemli kısmı operasyon sırasında ele geçirildi. Depodaki açığın ortaya çıkmaması için başhekim Sait Alan ile yardımcıları ilaçların son kullanma tarihinin geçmiş olduğu ve bu nedenle imha edildiği şeklinde tutanak tuttular. Bu tutanaklar dosyalarda mevcuttur. Sur operasyonlarını protesto etmek için PKK güdümündeki sendikanın çağrısına uyarak iş yavaşlatma eylemi yaparak fakültede ağır hastaları bile ameliyat etmeyerek mağdur ettiler. Cumhuriyet tarihi ana bilim dalına Doç. Dr. Yılmaz Polat atandı. Bu kişi Bakü'de 17 yıl Zaman gazetesinin dağıtımcılığını yaptığını, 2 yıl boş kaldığı dönemde ise öğretim üyesi maaşının daha fazlasını Fetullah Gülen'in kendisine her ay düzenli gönderdiğini bize anlattı. Yılmaz Polat'ın bu anlattıkları üniversitede yayılınca kendisini gece evinden alıp cemaate ait bir evde sabah 04.00'e kadar sorguladılar" dedi.

İHALELER FETÖ'CÜ ŞİRKETLERE VERİLDİ

Hüzme kod adlı gizli tanık ise, "Üniversitemiz en çok kaynak aktarılan üniversiteydi. İnşaat ihaleleri FETÖ'ye yakın olan veya örgüte himmet veren şirketlerde kalıyordu. Pensilvanya'dan gelen bir ekip Fetullah Gülen'in duasını getirdiğini söyleyip rektörü ikna edince FETÖ'cüler üniversiteyi ahtapot gibi sardı. FETÖ üyelerine akademik sınavlarda soru ve cevapları bir gün önceden veriliyordu. Dikkat çekmemek için 2 saatten önce sınavdan çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyordu. İnsanlara, FETÖ'cü olmayı cazip hale getirmeyi ve FETÖ'cü olmayanlara yaşam hakkı tanımamayı esas aldılar" dedi.

Mahkeme heyeti toplanan deliller ışığında eski rektör Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır'ı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, sanık Profesörler Aslan Bilici ile Sabri Eyigün'ün de delil yetersizliğinden beraatlarına karar verdi.