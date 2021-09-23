Seçim arabasıyla eylemci taşıdılar

Sosyal medya hesaplarından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal CHP'yi milletvekili eliyle kirli siyasetlerine gençleri alet etmekle suçladı. Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise CHP İzmir seçim aracı Katip Çelebi Üniversitesi önüne provakatör taşıyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Üniversitelerin pandemi sonrası yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle üniversite eğitimi için İzmir'i tercih eden çok sayıda öğrenci yurdun çeşitli kesimlerinden kente geldi. İzmir'deki yurtların kapasitesinin yeterli olmadığını öne süren öğrenciler Buca, Bornova ve Çiğli'de 'yurtsuzlar eylemi' başlattı. Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüyle CHP'nin eylemlere sadece sahip çıkmadığı ayrıca lojistik destek sağladığı da ortaya çıktı. İzmir'de kaydedilen görüntülerde CHP'ye ait bir seçim aracının Katip Çelebi Üniversitesi önündeki yurt eylemine eylemci taşıdığı görüldü.

TEPKİ YAĞDI

Yaşananlara tepki gecikmedi. Twetter adresinden bu kadar da olmaz dedirten görüntüleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, CHP İzmir milletvekilleri Mahir Polat ve Bedri Serter'i hashtagledi.

CHP GENÇLERİ KULLANIYOR

Görüntülerin altına da; "CHP için gençlik budur. Kirli siyasetleri için gençleri kullanırlar. Manipülasyonlarına gençleri alet ederler. Hem de milletvekili eliyle…" yazdı. Görüntülere bir tepki de AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak'tan geldi. Aynı görüntüleri twetter hesabından paylaşan Taslak altına da ; "CHP İzmir seçim aracı Katip Çelebi Üniversitesi önüne provakatör taşıyor. Kapıya kadar manipülasyon götürüyor." İfadelerine yer verdi. Hızal ve Taslak'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımların altına yorum yapan çok sayıda vatandaş CHP'ye ve yaşananlara tepki gösterdi.