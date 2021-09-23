TBMM İklim Komisyonu Başkan Yardımcısı Ceylan: "Paris İklim Anlaşması ile Türkiye'de ticaretin, üretimin önü açılacak"

TBMM İklim Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı AK Parti Ankara milletvekili Nevzat Ceylan, Paris İklim Anlaşması'nın onaylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak olan Meclis'te anlaşmanın onaylanacağını anımsatan Ceylan, "Anlaşmanın imzalanmasıyla dünyayla uyumlu ihracat ve üretim yapacağız. Anlaşma onaylanmadığı için üretimde, ihracatta istediğimiz noktaya gelemiyorduk. Bu anlaşmayı imzalamak bir zaruret haline gelmişti" dedi.

Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmadığı takdirde ileride Türkiye'nin ihracatta kısıtlama ile karşı karşıya kalabileceğini belirten Ceylan, "Bu anlaşmanın imzalanmasıyla önümüz açılacak. Ürünlerimiz çevreye uyumlu hale gelecek. Dünya standartlarına uygun ürünler üretilecek" dedi.

Paris İklim Sözleşmesinde gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke sınıflaması bulunuyor. Buna göre gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanı sağlıyor. Türkiye bu sınıflandırmada gelişmiş ülke kategorisinde yer aldığı için fonlardan yeterince yararlanamayacak. Bu konuya ilişkin de değerlendirmede bulunan Ceylan, Türkiye ekonomisinin AK Parti iktidarı döneminde çok güçlendiğini belirterek herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına dikkat çekti.