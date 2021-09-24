Aksaray’a şehit ateşi düştü

2004 rakımlı tepe üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek maksadıyla icra edilen ağaç kesimi sırasında yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser, Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesine kaldırıldı. Faruk Eser burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin haberi Aksaray'a bağlı Bağlıkaya Kasabası Kurtuluş Mahallesindeki baba ocağına ulaştı.