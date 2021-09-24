Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Aksaray’a şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 24.9.2021 22:33

Aksaray’a şehit ateşi düştü

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Aksaray’a şehit ateşi düştü

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde ağaç kesim faaliyeti sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23) kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

2004 rakımlı tepe üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek maksadıyla icra edilen ağaç kesimi sırasında yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser, Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesine kaldırıldı. Faruk Eser burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin haberi Aksaray'a bağlı Bağlıkaya Kasabası Kurtuluş Mahallesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin babası Nuh annesi Hava'ya acı haber askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın memleketi Aksaray'da toprağa verilmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray’a şehit ateşi düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA