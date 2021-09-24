Assos’ta ’Çevre katliamı yapılıyor’ diyenlere Vali Aktaş böyle seslendi!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan ve sönmüş volkanik bir yamacın üzerine kurulu olan tarihi Assos Antik Kenti'nde geçtiğimiz yıllarda yamaçta bulunan kayaların koparak bir otelin çatısına düşmesi büyük paniğe yol açmıştı. Can kaybının yaşanmadığı olayda otelde büyük hasarlar oluşurken, risk taşıyan kayalar için bölgede AFAD Müdürlüğü inceleme başlattı.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR DENDİ

Jeoloji mühendislerinin yaptığı kaya ve zemin etüdü incelemelerinde bölgenin risk altında olduğunun tespit edilmesinin ardından çalışmalar başladı. AFAD'ın hazırladığı 'Assos Antik Liman'da bulunan kayaların düşmesini engelleme projesi', Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda onaylandı.

BİR FOTOĞRAFLA KIYAMET KOPTU

Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf çevrecileri harekete geçirdi. Yapılan çalışmaları bölgeden çekilen bir fotoğraf karesiyle değerlendiren ve "Assos'ta tarih ve çevre katlediliyor." çığırtkanlığı yapanlara Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tepki gösterdi.

AFAD'IN RAPORU VAR

Yağmur ve rüzgâr gibi etkenlerle kopan kayaların bölgede ciddi riskler teşkil ettiğini belirten Vali İlhami Aktaş, "Her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos, tarihi dokusu, doğası ve deniziyle sıra dışı bir güzellik. 7 mavi bayraklı plaj ve tesisinin bulunduğu Assos-Kadırga bölgesi turizmdeki yüz akımız. Ziyaretçi sayısıyla 193 ören yeri arasında on birinci sırada yer alan Assos bizim en kıymetlilerimizden. Bu nedenle bölgedeki risk faktörleri içinde gerekli önlemleri almamız şarttı. Jeoloji mühendislerinin bölgeden aldığı numunelerde ve zeminde yaptıkları incelemelerde andezit kayalarda hareketlilik tespit edilirken kaya ve zemin mekaniği laboratuvarlarında yapılan deneylerde zemin mekaniği açısından bölgenin risk taşıdığı ortaya çıktı." dedi.

"TAMAMLANDIĞINDA BAKMAK GEREK"

Bir fotoğraf karesiyle Assos'ta yaşananları değerlendirmenin yanlış olacağını söyleyen Vali Aktaş, "Düşme ve parçalanma riski taşıyan o kayaların o bölgede ciddi riskler doğuracağını hiç kimse düşünmüyor. O riskin faturası hepimiz için ağır olabilir. Bu facia olasılıklarını düşünmeyenler sosyal medyada bir fotoğraf karesi ile bizi eleştirebiliyor. Bölgedeki çalışmalar bittiğinde fotoğraf çekmek daha doğru olacaktır. Çalışmalar bittiğinde emin olun Assos eskisinden daha güzel ve daha risksiz olacak." diye konuştu.