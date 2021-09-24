Başkan Erdoğan bu sözlerle açıkladı: Türk ekonomisine duyulan güvenin en somut işaretidir

New York'ta ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde benzer bir tabloya şahit olduklarını anlatan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla zikredildiğini gördük. Türkiye'ye yönelik artan bu yatırım iştahını, YASED gibi bu alanda yetkin ve tecrübeli kuruluşlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte fırsata çevireceğimize inanıyorum. Bu süreçte ilgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'mizin sizlerin daima yanında olduğunu bilmenizi istiyorum."