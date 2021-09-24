Diha’nın seri üretimi 2022’de başlıyor

TEKNOFEST
'TE de tanıtılan dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyetli Bayraktar DİHA
, 12 saate kadar havada kalabiliyor. Baykar Hava Aracı
Tasarım Mühendisi Burak Özbek
: "Bayraktar
DİHA, pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanarak bu pist ihtiyacını ortadan kaldırıp uçuşu gerçekleştiren bir hava aracı. Şu anda uçuş testlerini bitiriyoruz, testleri bitirdikten sonra seri imalat ve teslimatlarını inşallah 2022 içerisinde görebiliriz" dedi.