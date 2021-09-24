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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Diha’nın seri üretimi 2022’de başlıyor

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Diha’nın seri üretimi 2022’de başlıyor
TEKNOFEST'TE de tanıtılan dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyetli Bayraktar DİHA, 12 saate kadar havada kalabiliyor. Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek: "Bayraktar DİHA, pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanarak bu pist ihtiyacını ortadan kaldırıp uçuşu gerçekleştiren bir hava aracı. Şu anda uçuş testlerini bitiriyoruz, testleri bitirdikten sonra seri imalat ve teslimatlarını inşallah 2022 içerisinde görebiliriz" dedi.
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Diha’nın seri üretimi 2022’de başlıyor
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