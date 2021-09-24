İranlı ajan Masoud Molavi Vardanjani davasında flaş! 5 sanık tahliye edildi

Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seyed Mohammed Reza Razavı, Sıavash Abazarı Shalamzarı, Amın Parvazı, Sına Forouhar, Houtan Khzerlou, Cengiz Akin, Veli Sarı ve Birol Özdemir getirildi. Duruşmada savunma yapan sanık Cengiz Akin, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tehdit altındayım. Bakırköy Savcılığı'na da yazdım. Tutuklandığım dosya nedeniyle Zindaşti'yle anıldığım için saldırıya uğradım" dedi. "İranlı diplomat serbest bırakıldı" diyen Akin, "Serbest bırakılmamız için diplomat mı olmalıyız? Suçsuzum, içerdeyim. Adam salıverilmiş, zerre kadar suçu olmayanı burada tutuyorsunuz. Sanıklardan Veli hariç, kimseyi tanımıyorum. Yemin ederim suçsuzum" diye konuştu. Sanık Veli Sarı da "33 yaşındayım, ne kimseden silah aldım, ne de verdim. Suçsuzum, 22 aydır tutukluyum. Abdulvahap Koçak ile hiç bağlantım yok. Sanık Cengiz Akin eski patronumdur. Suçsuz yere yatıyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

"TUTUKLANIRIM DİYE 30 YILDIR İRAN'A GİTMİYORUM"

Sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı da "66 yaşındayım. 33 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Göçmen kaçakçılığı yapmıştım ancak 2016'da bu meseleleri bıraktım. Daha önce de söyledim bu şahısların hiçbirini tanımıyorum. Ne Türkleri, ne de İranlıları" diye konuştu. Shalamzarı, Nasırzade'yi de hiçbir bağlantısı olmadığını, konsoloslukta çalıştığını da bilmediğini söyledi. Sanık Shalamzarı, "Bir adam bana gelip zarf verdi, ben de Ali Esfanjanı'ya verdim. Yasal evrak olduğunu düşündüm. Esfanjanı ile otobüsü bindik, Ağrı Doğu Beyazıt'a gittik. Esfanjanı'nın belgesinde 'Abbas' yazıyordu, evrağında ise kendi adı vardı. Belgeleri yasal mı değil mi bilmiyorum. O farklı yoldan ben farklı yoldan İran'a kaçak yollarla girdim. Tutuklanırım diye 30 yıldır İran'a gitmiyorum. Pasaportumda İran'dan çıkış olmadığı için kaçak yollarla gittim" şeklinde konuştu.Sanık Birol Özdemir iddianamede Zindaşti ile aynı otelde kaldığının öne sürüldüğünü ancak kalmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Özdemir'in avukatı, müvekkilinin panik atak hastası olduğunu ve ifadesinin daha sonra alınmasını istedi. Tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak'ın avukatı Mizgin Doğan, müvekkilinin geçtiğimiz haftalarda kovid olduğunu, rahatsızlığının ise devam ettiğini belirtti.

4 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM

Mahkeme heyeti, görüntü inceleme tutanakları, iletişimin tespiti kararları, dinleme kararı üzerine düzenlenen tape kayıtları, HTS kayıtları dikkate alınarak "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklu bulunan sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin, Veli Sarı, Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Sanıkların tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının bir kısım sanıklar yönünden değişme ihtimali bulunması, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamına dikkate alınarak tutuklu sanıklar Amın Parvazı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavı, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.