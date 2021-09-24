İranlı ajan Masoud Molavi Vardanjani davasında flaş! 5 sanık tahliye edildi

Vardanjani, İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkındaki soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçarak Haziran 2018'de İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da ikamet eden İranlı Esfanjani'yle arkadaşlık kurdu ama Esfanjani, Vardanjani hakkında öğrendiği tüm bilgileri İran istihbarat birimlerine aktarıyordu. Eski İran ajanı Vardanjani, 14 Kasım 2019'da İstanbul'da tek görüştüğü Esfanjani tarafından götürüldüğü Şişli'de suikasta uğradı.
Tetikçi Koçak, Zindaşti'nin bahçıvanı çıktı. Üstelik Koçak, suikast öncesinde Esfanjani ile buluştu. Saldırıyla ilgili soruşturmada 35 kişinin ifadesi alındı. 90 yerin 320 saatlik güvelik kamera kayıtları incelendi ve 49 adreste arama yapıldı. Suikastın Türkiye ayağında 7'si İranlı 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı.
SAHTE BELGELERİ HAZIRLAYAN DİPLOMAT
Savcılıkça yürütülen soruşturmada Esfanjani'nin sahte belgelerini hazırladığı iddia edilen İran İstanbul Başkonsolosluğu Nüfus işleri Daire Başkanlığı görevlisi Nasırzade gözaltına alındı. Hakkında 8 ay önce yakalama kararı çıkartıldığı belirlenen diplomat, suikastın gerçekleştiği tarihte Türkiye'de olmadığını, görevinin o tarihten önce sona erdiğini, Esfanjani'yi ve olayda adı geçen hiçkimseyi tanımadığını iddia etse de cezaevine gönderildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Sayesinde olayın başrolü Ali Esfanjani'nin Türkiye'den kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan İran İstanbul Başkonsolosluğu Nüfus İşleri Daire Başkanlığı görevlisi Muhammed Reza Nasırzade (43) ile İranlı suç örgütü lideri Naji Şerif Zindaşti'nin de aralarında olduğu 5'i Türk 11'i İranlı 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturmaya göre; tetikçi Abdulvahap Koçak, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin bahçıvanı çıktı.
Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seyed Mohammed Reza Razavı, Sıavash Abazarı Shalamzarı, Amın Parvazı, Sına Forouhar, Houtan Khzerlou, Cengiz Akin, Veli Sarı ve Birol Özdemir getirildi. Duruşmada savunma yapan sanık Cengiz Akin, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tehdit altındayım. Bakırköy Savcılığı'na da yazdım. Tutuklandığım dosya nedeniyle Zindaşti'yle anıldığım için saldırıya uğradım" dedi. "İranlı diplomat serbest bırakıldı" diyen Akin, "Serbest bırakılmamız için diplomat mı olmalıyız? Suçsuzum, içerdeyim. Adam salıverilmiş, zerre kadar suçu olmayanı burada tutuyorsunuz. Sanıklardan Veli hariç, kimseyi tanımıyorum. Yemin ederim suçsuzum" diye konuştu. Sanık Veli Sarı da "33 yaşındayım, ne kimseden silah aldım, ne de verdim. Suçsuzum, 22 aydır tutukluyum. Abdulvahap Koçak ile hiç bağlantım yok. Sanık Cengiz Akin eski patronumdur. Suçsuz yere yatıyorum" diyerek tahliyesini talep etti.
"TUTUKLANIRIM DİYE 30 YILDIR İRAN'A GİTMİYORUM"
Sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı da "66 yaşındayım. 33 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Göçmen kaçakçılığı yapmıştım ancak 2016'da bu meseleleri bıraktım. Daha önce de söyledim bu şahısların hiçbirini tanımıyorum. Ne Türkleri, ne de İranlıları" diye konuştu. Shalamzarı, Nasırzade'yi de hiçbir bağlantısı olmadığını, konsoloslukta çalıştığını da bilmediğini söyledi. Sanık Shalamzarı, "Bir adam bana gelip zarf verdi, ben de Ali Esfanjanı'ya verdim. Yasal evrak olduğunu düşündüm. Esfanjanı ile otobüsü bindik, Ağrı Doğu Beyazıt'a gittik. Esfanjanı'nın belgesinde 'Abbas' yazıyordu, evrağında ise kendi adı vardı. Belgeleri yasal mı değil mi bilmiyorum. O farklı yoldan ben farklı yoldan İran'a kaçak yollarla girdim. Tutuklanırım diye 30 yıldır İran'a gitmiyorum. Pasaportumda İran'dan çıkış olmadığı için kaçak yollarla gittim" şeklinde konuştu.Sanık Birol Özdemir iddianamede Zindaşti ile aynı otelde kaldığının öne sürüldüğünü ancak kalmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Özdemir'in avukatı, müvekkilinin panik atak hastası olduğunu ve ifadesinin daha sonra alınmasını istedi. Tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak'ın avukatı Mizgin Doğan, müvekkilinin geçtiğimiz haftalarda kovid olduğunu, rahatsızlığının ise devam ettiğini belirtti.
4 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM
Mahkeme heyeti, görüntü inceleme tutanakları, iletişimin tespiti kararları, dinleme kararı üzerine düzenlenen tape kayıtları, HTS kayıtları dikkate alınarak "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklu bulunan sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin, Veli Sarı, Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Sanıkların tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının bir kısım sanıklar yönünden değişme ihtimali bulunması, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamına dikkate alınarak tutuklu sanıklar Amın Parvazı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavı, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.