SON DAKİKA | 24 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül Kovid-19 verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

"ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte 24 Eylül koronavirüs tablosu:

23 EYLÜL KOVİD-19 TABLOSU

23 Eylül tarihinde, 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.