Teslim olan kadın terörist ailesiyle buluştu

MARDİN Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist ailesine kavuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce koordineli yapılan ikna çalışmaları sonucu, 1999'dan beri terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren A.G, kaçarak 19 Eylül'de Şırnak
'ın Silopi
ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı
'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. A.G, işlemlerinin sürdüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kız kardeşi ile buluşturuldu. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada duygulu anlar yaşandı. Van
'da ise, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kandırılarak dağa götürülmeye çalışılan bir kişi de ailesine teslim edildi.