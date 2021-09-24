Türk doktorun dünyada heyecan yaratan projesi: Hologram hasta

Asistanlığının birinci yılında gerçek hastaları görmeye başladığında tıbbi hatalardan dolayı insanların hayatını kaybettiğini ve ameliyatlarda yapılabilen hataları gören çocuk cerrahi doktoru Mürsel Haspulat, bu konuda ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Her zaman mühendislik konularına da ilgili olduğunu söyleyen Haspulat, İTÜ'deki lise arkadaşıyla birlikte bir proje geliştirmeye başladı.

İTÜ Microsoft'un sanal gerçeklik gözlüğünü ilk kez Türkiye'ye getirince bu teknolojiyle ne yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Haspulat, "Neden gerçek hastalar yerine hologramı eğitime dahil etmiyoruz dedim. Bir tane hologram hasta oluşturalım ve öğrenci onu muayene etsin dedik. Bu projeyi de 2017'de TÜBİTAK'a sunduk. Amerika'dan Microsoft'un medikal danışmanı, İsviçre Ekonomi Bakanı Danışmanı bizimle görüştü. Bu çalışmamızı Avrupa'ya ve Amerika'ya nasıl açabileceğimizi sordular. Dünya çapında bir ilgi oluştu" dedi.

BİR SONRAKİ PROJE SANAL GERÇEKLİKLE AMELİYAT



Bu yıl da stajyer öğrencisi Funda Karagöz ile birlikte bu teknolojiyi kullanarak hologram hastalarla hologram ameliyathane üzerinden, tıp öğrencilerinin uyum eğitimlerini baştan sona sanal gerçeklik ortamında deneyimleyebilecekleri bire uygulama gerçekleştiren Haspulat, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Hem böylece daha öğretici, sağlıkta sıfır hataya giden bir dönüşüm başlatmak istedik.

Bu projemiz de yine dünya çapında ilgi çekti ve dünyada birçok üniversite şu an bizden bu teknolojiyi bizden öğrenmek istiyor. Heyecan verici bir dönüşümün ucunda ilerliyoruz ve ticarileşmesi adına da yeterli desteği almayı umut ediyoruz. Çalışmamızı yaygınlaştırıp, hem Türkiye'de hem de dünyada tüm fakültelere medikal sanal gerçeklik laboratuvarları kurarak ilerletmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte pandemi dolayısıyla yarıda kalan uzaktan ameliyat projemize devam etmek istiyoruz. Bu projeyle buradan ben sanal gerçeklik gözlüğünü takıp ameliyata başladığımda, Japonya'dan bir profesör bana bağlanıp ameliyata yardım edebilecek. Öte yandan sanal gerçekliğe geliştirilen eldivenlerle dokunma hissini de eklemek istiyoruz.





HAYAL BİLE EDEMEZDİM



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Funda Karagöz ise şunları söyledi: "Zaten bu konuya ilgim vardı ve stajda Mürsel hocayla tanıştım. Bana projesinden bahsetti, ben de sanal bir hasta üzerinde kontrol listelerini daha da geliştirebileceğimiz bir proje fikri geliştirdim, bunu hocama anlatınca Holocheck ortaya çıktı ve birlikte Teknofest'e katılıp finalist olduk.

Benim gibi öğrencilere de çekinmeden adım atmalarını öneriyorum. Ben bir şey düşündüm ve bunun gerçekleştirilebilir olduğunu hayal bile edemezdim. Bir adım atıp Teknofest Yarışmasına katıldım gerçekten değer gördüğünü anladım ve şu an çok daha motiveyim, birçok yarışmaya katılıp daha fazla proje geliştirmek istiyorum."