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Giriş Tarihi: 25.9.2021 12:34 Son Güncelleme: 25.9.2021 12:35

Altındağ olaylarında yeni gelişme

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Altındağ olaylarında yeni gelişme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın öldürülmesinin ardından yaşanan olaylara ilişkin gözaltına 99 şüpheliden 4'ü, tutuklanırken 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki parkta Suriyeli Y.A ve A.M.A., Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger ile tartışmış, çıkan kavgada Emirhan Yalçın bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bölgede yaşayan Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen yasa dışı eylemlere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

99 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Battalgazi Mahallesi'nde 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Görevli memura mukavemet', 'Kasten basit yaralama' ve 'İş yeri dokunulmazlığının ihlali' suçlarının tespit edildiği 40 olay olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen 99 şüpheli gözaltına alındı.

42 KİŞİ MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 27'si ise konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 68'i de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bırakıldı. Bununla birlikte herhangi bir adli vakaya karışmayan ancak haklarında tedbir alınması gereken 42 kişi de Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 13. maddesi gereğince muhafaza altına alındı.

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Altındağ olaylarında yeni gelişme
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