Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, meclis ne zaman açılacak 2021? İşte yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!

17 Temmuz'da TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından bir sonraki yasama yılına dek kapatılan TBMM açılış tarihi ile araştırmaların odağında yer alıyor. Anayasa ile belli olan tatil sürecinin bitişi, Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, meclis ne zaman açılacak 2021 sorularıyla inceleniyor. İşte 2021 yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!

2021 KAÇINCI YASAMA YILI VE DÖNEMİ?

Genel Kurul, 17 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak gelecek hafta 27. Dönem 5. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak.