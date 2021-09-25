Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, meclis ne zaman açılacak 2021? İşte yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 19:10

Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, meclis ne zaman açılacak 2021? İşte yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!

Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, meclis ne zaman açılacak 2021? İşte yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!

Yeni yasama yılı yaklaşırken pek çok kişi Meclis’in açılış tarihi hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Meclis gündemine önemli konuların alınacağı bu dönem, Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, 2021 meclis ne zaman açılacak, TBMM ne zaman toplanacak sorularıyla araştırılıyor. İşte yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!

17 Temmuz'da TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından bir sonraki yasama yılına dek kapatılan TBMM açılış tarihi ile araştırmaların odağında yer alıyor. Anayasa ile belli olan tatil sürecinin bitişi, Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, meclis ne zaman açılacak 2021 sorularıyla inceleniyor. İşte 2021 yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!

2021 KAÇINCI YASAMA YILI VE DÖNEMİ?

Genel Kurul, 17 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak gelecek hafta 27. Dönem 5. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak.

YENİ YASAMA YILI NE ZAMAN BAŞLAR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

YASAMA DÖNEMİ KAÇ YILDIR?

1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren süreye "yasama yılı" denir. Türkiye'de yasama dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki milletvekili genel seçimi arasındaki süre olup, Anayasa uyarınca uzatılmadığı veya seçimler yenilenmediği takdirde beş yıldır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor, meclis ne zaman açılacak 2021? İşte yeni yasama yılı ve TBMM açılış tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA