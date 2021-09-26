Abilerin verdiği soruların yüzde 70’i çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 25 yaşındaki Ebubekir kod
isimli F.A.'nın ifadesi örgütün kendi elemanlarını TSK
içine nasıl yerleştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çalınan askeri
lise sınav sorularının sınavdan bir hafta önce örgütün evlerine ulaştığı ve öğrencilere verildiği ortaya çıktı. F.A. ifadesinde, "Askeri lise sınavına bir hafta, 10 gün kala benim de içinde bulunduğum öğrenci grubuna içinde 100 soru olan bir kitapçık getirdiler. Bizden sorumlu abiler, 'Bu kitapçığa iyi çalışın. Gireceğiniz sınavda bu sorular çıkacak. Bu soruları kimse ile paylaşmayın' dediler. Biz bu soruları iki kez çözdük. Daha sonra kitapçıkları R.B. ve İ.Ö. isimli abilere geri verdik. Onlar da bu kitapçıkları bulunduğumuz evde yakarak imha ettiler. Sınavda verdikleri soruların yüzde 60-70'i çıktı. Sınavı kazandık" dedi.