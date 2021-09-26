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Giriş Tarihi: 26.9.2021 10:18 Son Güncelleme: 26.9.2021 10:34

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türk Konseyi'nden Afganistan için olağanüstü toplantı

ANKARA
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türk Konseyi’nden Afganistan için olağanüstü toplantı

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi bugün İstanbul’da Olağanüstü Toplantı yapacak.

Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türk Konseyi Dışişleri Bakanları bugün Türkiye'de biraraya geliyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıya Dışileri Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenecektir.

Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülmektedir."

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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türk Konseyi'nden Afganistan için olağanüstü toplantı
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