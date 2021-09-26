Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türk Konseyi’nden Afganistan için olağanüstü toplantı

Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türk Konseyi Dışişleri Bakanları bugün Türkiye'de biraraya geliyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıya Dışileri Bakanlığı ev sahipliği yapacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenecektir.
Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülmektedir."