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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:13 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:13

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Gündeme dair önemli konuların istişare edildiği, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi, yeni haftanın gelmesi ile birlikte merak ediliyor. Vaka sayıları, aşılama çalışmaları, koronavirüs salgınında son durum gibi önemli durumlara dair konuların kritik toplantıda ele alınması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş ise “Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Kabine Toplantısı tarihine yönelik bilgiler.

Kabine Toplantısı tarihi, yeni haftanın gelmesi ile birlikte gündemdeki yerini almaya başladı. Koronavirüs vaka sayısı, salgında son durum, aşı çalışmaları gibi önemli konuların istişare edildiği kritik toplantının yeni haftada olup olmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda; "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?" sorularına yanıt aranırken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 27 Eylül Pazartesi günü toplanması ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
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