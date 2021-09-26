Kabine Toplantısı tarihi, yeni haftanın gelmesi ile birlikte gündemdeki yerini almaya başladı. Koronavirüs vaka sayısı, salgında son durum, aşı çalışmaları gibi önemli konuların istişare edildiği kritik toplantının yeni haftada olup olmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda; "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?" sorularına yanıt aranırken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi.