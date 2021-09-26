Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-Yıldırım operasyonu
bölgesinde ağaç kesim faaliyeti sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser
(23) memleketi Aksaray
'da son yolculuğuna uğurlandı. 2004 rakımlı tepe üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek maksadıyla icra edilen ağaç kesimi sırasında yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser, Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesi
'ne kaldırıldı. Faruk Eser burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı
'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderildi. Şehidin cenazesi namazın ardından tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.