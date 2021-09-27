Almanya’da seçim sonuçları belli oldu! Türkiye'yle "Yoğun" dönem...Avrupa Ordusu ve NATO...

Almanya'da merakla beklenen genel seçimler sonuçlandı. Avrupa'nın lokomotif gücü olan ülkede seçimlerin lideri yüzde 25.7'lik oyla Maliye Bakanı Olaf Scholz'un başbakan adayı olduğu Sosyal Demokrat Parti (SDP) oldu. Şansölyle Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ise Genel Başkan Armin Laschet ile girdiği seçimlerde büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve seçimleri ikinci sırada bitirdi. Seçimden güçlü çıkan diğer partiler ise sırasıyla yüzde 14.8'lik oyla Yeşiller, yüzde 11.5 oyla Hür Demokrat Parti ve yüzde 10.3'lük oranla aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AFD) oldu.
ALMANYA'DA YENİ SÜRECİN ŞİFRELERİ!
Almanya kadar dünyanın da ilgiyle takip ettiği seçimlerin ardından yeni süreci Prof. Dr. Hasan Köni, sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Prof. Dr. Köni, Türkiye ve Avrupa ilişkilerinin yanı sıra Avrupa'yı bekleyen yeni sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
MERKEL'İN PARTİSİ NEDEN KAYBETTİ?
Şansölye Merkel'in partisi CDU'nun bu seçimdeki kaybını göçmenlerle ilgili verilen kararlara bağlayan Köni, "Merkel'in partisinin oy kaybetme nedeni göçe bir süreliğine izin vermesiydi. Kendi açılarından bunun yanlış olduğunu fark edip bu karardan vazgeçtiler. Ama seçimleri kaybetmeyi engelleyemediler" dedi.
SOSYAL DEMOKRATLARIN ELİ GÜÇLÜ
Köni, Almanya'nın yeni döneminde Sosyal Demokratların elinin daha güçlü olduğunu belirtti ve uzun süredir tartışılan 'Avrupa Ordusu' ya da 'Avrupa Savunma Gücü' fikirleri için çok kritik bir sürece girildiğini kaydetti. Prof. Dr. Hasan Köni "Merkel, Avrupa Savunması fikrinden uzun süredir kaçıyordu. ABD'nin İngiltere ve Avustralya ile yaptığı anlaşma sonrasında işler değişti. Yeni Alman yönetimi Fransa'nın da desteklediği 'Avrupa Savunması' fikrini ciddi şekilde düşünecektir." ifadelerini kullandı.
"BİR YA DA İKİ SENEYE NATO TARTIŞILACAK"
Hasan Köni, çarpıcı bir konuya da değindi ve Avrupa Birliği ile ABD ve NATO ilişkilerinde kırılma yaşanabileceğine dikkat çekti. Köni, 'Avrupa Savunması' fikrinin güçlenmesiyle birlikte NATO'nun da tartışmaya açılacağını dile getirdi. 'Avrupa Birliği kendi içinde daha güçlenirken bir iki sene içinde NATO da tartışmaya açılacaktır. Merkel'in aksine yeni yönetim bu konuda daha güçlü şekilde sesini çıkaracaktır" dedi.
EKONOMİDE 'SIKI' DÖNEM!
Almanya ve Kıta Avrupa'sını derinden etkileyecek diğer gelişmenin de ekonomik alanda yaşanacağını vurgulayan Köni, Almanya'nın yeni politikalarının bazı Avrupa ülkelerini ekonomik olarak zor duruma sokabileceğine işaret etti. Hasan Köni "Alman Merkez Bankası, Avrupa'yı yönlendiriyor. Enflasyonu kısıtlayıcı sıkı para politikasına geçilebilir. Bu da Avrupa'da birçok ülkenin sıkıntıya girmesine neden olacaktır" diye konuştu.
TÜRKİYE İLE YOĞUN İLİŞKİLER DÖNEMİNE Mİ GİRİLİYOR?
Peki Türkiye ile Almanya ve Avrupa ilişkileri yeni dönemde nasıl şekillenecek? Bu noktada Prof. Dr. Köni, çok önemli bilgiler paylaşırken 'Yoğun bir dönem' ifadesini kullandı. Avrupa Birliği üyeliğini olası görmeyen uzman isim, Kıta'da çıkan kitaplarda bile sık sık farklı etnik kimliklere vurgu yapıldığı İslam karşıtlığının yükseldiğini ifade etti. Köni, Avrupa'da büyük bir İslam ve özelde Türklere karşı ciddi düşmanlığın yükseldiğini söylerken buna karşın "Türkiye'nin yeni dönemde güçlü bir ortak olma vasfı güçlenecek, yoğun bir ortak ticaret ve diplomatik ilişki dönemine girilecek. Daha güçlü ortaklıklar gerçekleşecek" sözleriyle durumu özetledi. Köni, ayrıca Türklerin Almanya'daki seçimlerdeki etkisinin her defasında arttığını, ortaya çıkan durumun Türkler için bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.