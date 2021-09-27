Almanya’da seçim sonuçları belli oldu! Türkiye'yle "Yoğun" dönem...Avrupa Ordusu ve NATO...

EKONOMİDE 'SIKI' DÖNEM!

Almanya ve Kıta Avrupa'sını derinden etkileyecek diğer gelişmenin de ekonomik alanda yaşanacağını vurgulayan Köni, Almanya'nın yeni politikalarının bazı Avrupa ülkelerini ekonomik olarak zor duruma sokabileceğine işaret etti. Hasan Köni "Alman Merkez Bankası, Avrupa'yı yönlendiriyor. Enflasyonu kısıtlayıcı sıkı para politikasına geçilebilir. Bu da Avrupa'da birçok ülkenin sıkıntıya girmesine neden olacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE YOĞUN İLİŞKİLER DÖNEMİNE Mİ GİRİLİYOR?

Peki Türkiye ile Almanya ve Avrupa ilişkileri yeni dönemde nasıl şekillenecek? Bu noktada Prof. Dr. Köni, çok önemli bilgiler paylaşırken 'Yoğun bir dönem' ifadesini kullandı. Avrupa Birliği üyeliğini olası görmeyen uzman isim, Kıta'da çıkan kitaplarda bile sık sık farklı etnik kimliklere vurgu yapıldığı İslam karşıtlığının yükseldiğini ifade etti. Köni, Avrupa'da büyük bir İslam ve özelde Türklere karşı ciddi düşmanlığın yükseldiğini söylerken buna karşın "Türkiye'nin yeni dönemde güçlü bir ortak olma vasfı güçlenecek, yoğun bir ortak ticaret ve diplomatik ilişki dönemine girilecek. Daha güçlü ortaklıklar gerçekleşecek" sözleriyle durumu özetledi. Köni, ayrıca Türklerin Almanya'daki seçimlerdeki etkisinin her defasında arttığını, ortaya çıkan durumun Türkler için bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.