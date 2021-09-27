CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden hukuk dışı devir

MHP BAKIRKÖY İLCE BAŞKANI TURGUT İNAN



Pazar yerinde yapılacak tuvalet, kafeterya ve otoparkın, tamamen Pazarcılar Odası hakimiyetine bırakılmasını da doğru bulmadıklarını belirten MHP İlçe Başkanı, belediyenin söz konusu kiralamalarla ilgili bir gelirinin olmayacağını, Cumartesi Pazarı olarak bilinen pazarın İstanbul'un en kalabalık alanı olduğunu belirtiği açıklamasında, "Oda'nın bu işletmelerden elde edeceği kira geliri ve Oda'nın kiraya verdiği gerçek ve tüzel kişilerin kazançları dudak uçuklatacak seviyelerde olacaktır" dedi.



'20 YIL DEVİR EDEMEZ'



Sözleşme süresinin de 20 yıl olmasının kanuna aykırı olduğunu belirten Turgut İnan, belediyenin ayni hak tesis yöntemi ile en fazla 10 yıllığına satış yerini esnafa kiralayabildiğini belirtti.



Mahkemeye öncelikle yürütmenin durdurulması, sonrasında ise 10.09.2021 tarihinde 'Pazar yerinin yenilenmesi' başlıklı meclis kararının iptal edilmesi için dava açan Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan, "En başında da söylediğim gibi, kamuya ait mallar, belli bir gruba verilemez" dedi.

Sıraladığı tüm maddeleri değerlendirdiklerinde, kamuya ait olan bir alanın 20 yıl kullanımı, hem de kullanımdan elde edilen gelirin yüzde 60'ının bir gruba verilmesini ne parti ne de Bakırköylü olarak kabul etmediklerini söyleyerek konuşmasını tamamlayan MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan, söz konusu protokolden vaz geçilmediği takdirde konuyu hukuka taşıyacaklarını ve halkın menfaatlerini sonuna kadar koruyacaklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Bakırköy Belediyesi'ne protesto