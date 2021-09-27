Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Fahiş fiyatlar için harekete geçilmişti! Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma verecek
Giriş Tarihi: 27.9.2021 18:05 Son Güncelleme: 27.9.2021 18:32

Fahiş fiyatlar için harekete geçilmişti! Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma verecek

İHA
Fahiş fiyatlar için harekete geçilmişti! Zincir marketler 27 Ekim’de sözlü savunma verecek

Koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Öte yandan toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin 20 Ekim'e kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.

KATILMAK İSTEYENLER 20 EKİME KADAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fahiş fiyatlar için harekete geçilmişti! Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA