Fahiş fiyatlar için harekete geçilmişti! Zincir marketler 27 Ekim’de sözlü savunma verecek

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.