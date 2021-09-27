İBB’nin taksi algısı bozuldu! Başvurulara başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul trafiğine herhangi bir altyapı çalışması yapmandan 6 bin yeni taksi ilave etmek için kolları sıvadı. Taksi teklifini 8 kez İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi. İBB daha sonra yeni taksi teklifini ikiye ayırdı. 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülmesi ve 5 bin yeni taksi teklifi olarak güncellenen tekliflerden bin yeni taksi teklifi Temmuz ayı UKOME toplantısında kabul edilirken 5 bin yeni ticari taksi teklifi ise 8 kere reddedildi.



İBB yönetimi tarafından 'Israrla UKOME toplantısına bu teklifi getireceğiz' denilen 5 bin yeni taksinin son olarak Ağustos toplantısında da reddedilmesi üzerine İBB yönetimi 30 Eylül'de yapılması planlanan UKOME öncesi sosyal medyada kara propagandaya başladı. 'İstanbul taksi için el kaldırıyor' ve 'İstanbullunun nasıl bir taksiye ihtiyacı var' başlıkları ile paylaşılan gönderide taksici esnafı hedef alındı.



'HENÜZ İŞE BAŞLAMADILAR'



Toplantılarda yeni taksiler ve şoförlerin işletimsel ve altyapı çalışması yapmamakla eleştirilen İBB yönetimini Eylül ayı toplantısında İstanbulluların sosyal medya üzerinden baskısını alarak katılmak istedi. Ancak İBB'nin propagandası AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tarafından bozuldu. İl Başkanı Kabaktepe, konuya ilişkin "Kıymetli İstanbullular, sevgili Büyükşehir Belediyesi yetkilileri biz en son getirilen bin taksi talebine evet dedik. Tartıştığınız, çok yakışıksız bir toplantı olan o toplantıda evet dedik. Burada böyle dayatma üslubu doğru değil. Bu bin taksiyi dönüştürün bakalım nasıl yapıyorsunuz. Taksiciyi görelim, İstanbul'u görelim, bu bin tane nasıl getiriliyor görelim. Ancak onay verdiğimiz bu bin yeni taksi teklifi için henüz bir adım atılmış değil. 2 ay geçti üstünden ama hala imza atıp da işe başlamadılar" ifadelerini kullandı.



'BÜTÜN MESELE RANT'



Bu açıklamanın ardından İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "5 bin taksi meselesi Büyükşehir Belediyesi ekonomik olarak batıyor. Onların derdi taksi değil dertleri plaka satmak bütün meselesi bu. El kaldırıyorum derken 'Batıyorum' diyor. İBB'nin AK Parti dönemindeki Akıllı Kent Uygulamaları'nı bunlar göreve gelir gelmez çöpe attılar, Akıllı Kent Müdürlüğü'nü de kapattılar. Burada da birçok kişi işsiz kaldı ve 12 adımda 200'den fazla projeyi çöpe attılar. Oysa taksi meselesinde eğer iyi niyetle İstanbul'un taksi sorunuyla ilgili bir çözüm üretecekseniz yapmanız gereken taksi için el kaldırmanız değil taksi için imzayı atmanız. UKOME'de bin taksi için onay verildi. 2 aydan beri bekletiliyor. Bu bin takside para olmadığı için bekletiyorlar. Bin taksi dolmuşların taksiye dönüşümünde kullanılıyor, plaka parası olmadığı için yavaş davranıyorlar. Bütün mesele 'Buradan rant elde edebilir miyiz?' şeklinde konuştu.



İBB HAREKETE GEÇTİ



İBB yönetiminin bin taksinin onayını 2 aydır beklettiğinin ortaya çıkmasının ardından yürüttüğü algı operasyonu çöken İBB, harekete geçti. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı başvuruların 27 Eylül 2021 Pazartesi tarihinden itibaren yapılabileceğini duyurdu. Başvurular Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine gerçekleştirileceği açıklandı. UKOME Kararında belirlendiği üzere başvuru süresi 30 günle sınırlı tutulmasına, son başvuru tarihi ise 26 Ekim 2021 olarak belirlendi.