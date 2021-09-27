Kocaeli’nde son 1 haftada 81 operasyon, 122 gözaltı

Kocaeli Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyon ve çalışmalara ait rakamaları, yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 20 Eylül ve 26 Eylül 2021 tarihleri arasında, 78 ayrı çalışma ve operasyon gerçekleştirdiği ve bu çalışmalarda 120 kişinin gözaltın alındığı ifade edildi. Gözaltın alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol kararı ile olmak üzere toplam 107 kişinin serbest bırakıldıği ve1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edileceği öğrenildi.

JANDARMADAN 3 OPERASYON



Kocaeli Emnityet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 kilo 712 gram Esrar, 90 gram Bonzai, 78 gram Metamfetamin, 15 gram Skunk, 1 sentetik ecza,12 Ecstasy, 14 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 540 lira para 1Tüfek, 3 Hassas terazi, 2 Tabanca, 192 fişekj ele geçrildiği belirtildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ise son bir haftada 3 ayrı operasyon ve çalışmada 2 kişiyi gözaltın aldığı, gözaltın alınan şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca Jandarmanın operasyonlarında ise 171 gram Esrar ve 813 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği açıklandı.