Kurtulmuş: Başörtüsü ile üniversiteye gelmek ayıptı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılışı ile birlikte Başiskele Yeniköy Merkez Ilıca Caddesi üzerinde yapılan KSO eski Başkanvekili ve Özka Lastik'in sahibi Şerif Kanık'ın adı verilen Şerif Kanık Kampüsü'nün açılışı, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programa kent protokolü de yoğun katılım gösterdi.

GENİŞ KATILIM

Açılış töreninde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Garnizon Komutanı Tümamiral Yalçın Payal,AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram, Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"ARTARAK DEVAM EDECEK"

Törenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram, "Sağlık ve Teknoloji temalı üniversitemizde tıp fakültesi ve eczacılık fakültesinin de bünyemizde kurulması doğal ve kaçınılmaz bir hedef olarak gerçekleştirilecektir. Lisansüstü eğitim konusunda ise iş sağlığı ve güvenliği, hemşirelik, fizyoterapi, sağlık yönetimi, bilişim teknolojikleri programları ile başlayan yüksek lisans programlarınız artarak devam edecektir" dedi.

"ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELER ARASINA GİRECEĞİZ"

Sözlerini sürdüren Bayram, "Tüm bu fakülte ve bölümlerimizde, her biri alanında temayüz etmiş akademisyen kadromuzla, içinde bulunduğumuz bu güzel kampüsümüzde, öğrencilerimize en iyi eğitimi vereceğimize; bilimsel araştırma, faaliyet ve yayınlarımızla Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasına gireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEĞER KATACAĞIZ"

Bayram sözlerinin sonunda, "Üniversitemize yüklediği misyonun gereğini yapacağız ve diğer yandan da içinde bulunduğumuz şehrimizle özdeşleşeceğiz. Allah'ın izni ile Kocaeli'nin değerine değer katacağız. Sözlerime son vermeden önce Sayın Bakanım ve aynı zamanda bir sosyal politika üstadı Hocam olarak sayın Prof.Dr.Numan Kurtulmuş beyefendiye bizleri kırmayıp yoğun programının arasında ilk dersi verme nezaketini gösterdiği için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Bayram'ın ardından konuşan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu," Sevgili öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşılamanın da hızlanmasıyla okullarımızı açık tutacağız. Biz 35 yıllık bir eğitim kurumuyuz. 12 yıllık yükseköğretim kurumu tecrübesine sahibiz. Eğitim geçmişimiz nedeniyle bizlere olan beklentinin farkındayız. Bizlerden başarı bekleyen büyüklerimize karşı başarılı olmamız gerekiyor. İlk 5 yılda ilk bin üniversite içerisine girmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE'NİN KENT İLE BÜTÜNLEŞMESİ GEREKİR

Açılış konuşmalarının ardından akademik yılın ilk dersini veren AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin geleceği güçlü bir eğitimden geçiyor. Buradan yetişecek gençlerin ülkemiz geleceğiniz güzel eserler bırakacağına inanıyorum. Üniversite'nin kent ile bütünleşmesi gerekir. Şehrin insanlarıyla bağ kurması gerekir. Bizler büyük bir medeniyetin birikimine sahibiz. İlimden üstün gelen şey hikmettir. Bilginin tüm insanlığın faydasına olması gerekir. Allah hepimiz için irfan ve hikmet yolunu açık eylesin."

BAŞÖRTÜSÜ SORUNU

Birkaç sene sonra uzay tatil köyleri olacak. Felsefe yapabilecek robotlar olacak. Fakat yeryüzünde huzur var mı? Hayır. Bunun olmaması bilgi eksikliği değil hikmet eksikliğidir. Kim bu değerlere yaklaşırsa yükselir, kim uzaklaşır ise yok olur. Adalet insan toplumlarında dengedir. Denge şaşarsa adalet olmaz. Adalet çadırın ana direğidir. Üniversitelerde çok basit meseleleri konuşuyorduk. Başörtüyle üniversitelere gelmesi o tarihte bir büyük ayıp olarak yerini almıştır. Büyük bir özgürlük kısıtlaması ortaya koyuldu"

"DAHA GÜÇLÜ BİR NOKTAYA GİDECEĞİZ"

Emperyalizmin, sömürünün, açlığın sebebi de budur. İnsanların eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde ileriye gitmesidir. Sürekli daha ileri, daha güçlü bir noktaya gideceğiz. Bunları kısa bir ders mahiyetinde sizlere ve kendime anlatmak için buradayım. Büyük İslam medeniyetinin çıkışı Anadolu topraklarından çıkacak, yol gösterecektir. Allah, bu milletin gençlerinin ufkunu aydınlatsın. Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'ye öncülük eden sayılı ilim yuvalarından olmasını ümit ediyorum" ifadelerinde bulundu.