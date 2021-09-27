Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/bgSJu9Btf8
Bakanlıktan yapılan açıklamada;
"Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.