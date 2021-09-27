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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:49 Son Güncelleme: 27.9.2021 13:53

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 3, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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