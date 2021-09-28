CHP, gençleri kirli emellerine alet etti

AK Parti
'nin, haftalık gündem analiz raporunda yurtlarla ilgili provokasyon gözler önüne serildi. AK Parti, hazırladığı raporda muhalefetin kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dikkat çekildi. Raporda, "Tüm bu yaşananlar çözümü değil, çözümsüzlüğü kendisine siyaset tarzı olarak benimseyen muhalif yöneticilerin düştüğü durumu açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. CHP İzmir
örgütünün seçim aracı, Katip Çelebi Üniversitesi
önüne provokatör eylemcileri taşımış ve CHP bu yolla yaşanan karmaşadan faydalanmak istemiştir. Gençleri kendi kirli emelleri için araç olarak kullanıp, gayri nizami bir siyasi ortam oluşturmak isteyen muhalefet ve muhalif belediyeler, gençlere yurt yapmak gibi birçok önemli seçim vaatlerini kısa sürede unutmuşlar, yurt kiralamak ve inşa etmek yerine sadece istismar siyaseti üzerinden bir algı operasyonunu sürdürmüşlerdir" denildi. Raporda, İçişleri Bakanlığı
'nın tespitlerine göre İstanbul
'daki "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında yapılan provokasyona katılan 127 kişiden sadece 4'ünün Kredi Yurtlar Kurumu
'nda kaydının bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.