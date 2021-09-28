FETÖ’nün sözde “Büyük Bölge Talebe Mesulü” yakalandı

AFYONKARAHISAR'DA, bir istihbaratı değerlendiren polis, FETÖ'ye üye olmak suçundan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nizamettin Yıldız
'ı, Dumlupınar Mahallesi
'nde düzenlediği operasyonla yakaladı. KHK kapsamında kapatılan Afyonkarahisar
Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenen Yıldız'ın, FETÖ'nün sözde "Büyük bölge talebe mesulü" olduğu öğrenildi. Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.