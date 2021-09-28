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Giriş Tarihi: 28.9.2021

FETÖ’nün sözde “Büyük Bölge Talebe Mesulü” yakalandı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
FETÖ’nün sözde “Büyük Bölge Talebe Mesulü” yakalandı
AFYONKARAHISAR'DA, bir istihbaratı değerlendiren polis, FETÖ'ye üye olmak suçundan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nizamettin Yıldız'ı, Dumlupınar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakaladı. KHK kapsamında kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenen Yıldız'ın, FETÖ'nün sözde "Büyük bölge talebe mesulü" olduğu öğrenildi. Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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FETÖ’nün sözde “Büyük Bölge Talebe Mesulü” yakalandı
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