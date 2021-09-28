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Giriş Tarihi: 28.9.2021 12:37

Kaftancıoğlu’na Arvas’tan tepki

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kaftancıoğlu’na Arvas’tan tepki

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun CHP’li başkanları tehdit ettiği konuşmasında Cumhurbaşkanına da “katil” dediği ortaya çıkmıştı. Odabaşıoğlu hakaret iddiasıyla gözaltına alınırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan Odabaşıoğlu’na sosyal medyadan destek geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımını alıntılayarak şöyle eleştirdi: “Bu milli değerlere ve devlete düşman ayrıca vandallığıyla meşhur zatın savunduğu kişi ne yapmıştı? Kürsüye çıkıp ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret ve önüne gelene tehditler savurmuştu. Bu zihniyet, gençlerinden tam da bunu bekliyor. Hakaret, vandallık, ahlaksızlık…”

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Honaz'daki toplantıda "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların elini kırmakla" tehdit ettiği ileri sürülmüştü. Hatta CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek açıklama yapmış, Odabaşıoğlu'nun kendisini kastettiğini ve tehdit ettiğini ifade etmişti. Aynı konuşmada Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "katil" dediği ortaya çıkmıştı. Bu sözlerinin videosu da sosyal medyada yer aldıktan sonra Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına "katil" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ODABAŞIOĞLU PAYLAŞIMI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun gözaltına alınması ardından sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Kaftancıoğlu bu açıklamasında Odabaşıoğlu'na destek vererek "Gençleri, Denizli gençlik kolu başkanımızı gözaltılarla korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler fena yanılıyorlar… Onlar sayesinde geliyor gelmekte olan" ifadesini kullandı.

ARVAS: "HAKARET, VANDALLIK, AHLAKSIZLIK…"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki Odabaşıoğlu paylaşımını alıntılayarak Kaftancıoğlu'nun sözlerini eleştirdi. Arvas, resmi Twitter hesabından eleştirilerini şöyle dile getirdi: "Bu milli değerlere ve devlete düşman ayrıca vandallığıyla meşhur zatın savunduğu kişi ne yapmıştı? Kürsüye çıkıp ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret ve önüne gelene tehditler savurmuştu. Bu zihniyet, gençlerinden tam da bunu bekliyor. Hakaret, vandallık, ahlaksızlık…"

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Kaftancıoğlu’na Arvas’tan tepki
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