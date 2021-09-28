Yargıtay, dönercinin FETÖ cezasını onadı

Kurul, Hosta'ya verilen hapis cezasıyla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, ünlü döner markasının sahibi iş adamı Verdal Hosta'ya, FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. Hosta savunmasında, firari sanık Akın İpek ile birlikte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret ettiğini aktararak, "Biz o dönem bir terör örgütü elebaşını ziyaret için gitmedik. O dönem nasıl bir özen gösterebilirdim ki bir yanlışa düşmeyeyim. Zira o dönem herkes oraya (Pensilvanya) gidiyordu. Benim orada birkaç saniyelik görüntüm var. Hiçbir şekilde (Gülen ile) görüşmemiz olmadı ve iddia edildiği gibi talimat almadım. Girerken cep telefonlarımızı aldılar, o görüntüleri kim çekti, kim servis etti bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ ESKİ DEDİ

FETÖ'nün üst yönetimindeki isimlerle yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili olarak Hosta, o görüşmelerin 2007 yılına ait olduğunu söylemişti. Hosta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgütle ilgili olarak bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını kaydetmişti.

"FİNANS DESTEĞİ SAĞLAMADIM"

FETÖ'ye finans desteği sağladığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını öne süren Hosta, 2002 yılından bu yana ticaretle uğraşmadığını, örgüte para aktarmadığını savunmuştu.

BYLOCK KULLANDI

FETÖ'ye ait kriptolu haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığını kabul eden Hosta, bu programı bir tanıdık tavsiyesi üzerine kısa süreliğine kullandığını öne sürmüştü. Yerel mahkeme, savunma sonrasında kararını açıklayarak Hosta'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

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