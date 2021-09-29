Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı Adnan Şeker’e örgüt üyeliğinden ikinci ceza

Son dakiak haberleri... FETÖ'nün, avukatlar aracılığıyla rüşvet verilen katip üzerinden kendi üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisi hakkındaki soruşturma ve yakalama kararlarını sızdırdığı iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Daha önce başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan 'Casus avukat' olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Zincirleme şekilde rüşvet vermek', 'Gizliliği ihlal' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçlardan Şeker'in kardeşleri Musa 28 yıl 9 ay, Yaşar ise 29 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada, sanıklardan avukat Hilal Kamacı'ya da 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi. Rüşvet karşılığında FETÖ şüphelileri hakkında bilgi sızdıran eski katip Nazif Gürkan Şen'e 32 yıl 1 ay, sanık Betül Fırat'a da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 3 Haziran'da Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 'Silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kardeşi Yaşar Şeker de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Sanıklar hakkında FETÖ soruşturması devam ederken örgütsel eylemlerini sürdürdükleri ve ilk iddianameyle hukuki irtibatın kesildiği gerekçesiyle ikinci kez iddianame düzenlenmişti.

TOPLAM 35 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanıklar Adnan, Musa ve Yaşar Şeker kardeşler ile Nazif Gürkan Şen, Hilal Kamacı ve Betül Fırat tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Gökan Günaydın, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını ifade ederek, sanıkların son sözlerini sordu. Duruşmaya verilen aranın ardından Başkan Günaydın, heyet kararını açıkladı.

Kararda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Zincirleme şekilde rüşvet vermekten' 17 yıl 6 ay, 'Gizliliği ihlalden' 2 yıl 6 ay ve 'Suçluyu kayırma' suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçlardan Adnan Şeker'e toplam 35 yıl hapis cezası verildi. Aynı suçlardan Musa Şeker 28 yıl 9 ay, eski icra dairesi katibi Yaşar Şeker 29 yıl 4 ay 15 gün, avukat Hilal Kamacı da 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Rüşvet karşılığında hakkında yakalama kararı verilen FETÖ şüphelilerine ilişkin örgüt avukatlarına bilgi veren katip Gürkan Nazif Şen ise aynı suçlardan 32 yıl 1 ay, başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden yargılaması süren avukat Betül Fırat'ın da 'Gizliliği ihlalden' 2 yıl 6 ay, 'Suçluyu kayırmadan' 5 yıl hapis cezasına hükmedildi. Tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef ise bütün suçlamalardan beraat etti.