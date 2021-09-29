Akıncı SİHA ‘kol uçuşu’yla düşmanlara korku saldı

TEKNOFEST
2021'de Akıncı SİHA
'nın F-16 ile yaptığı kol uçuşuyla yine bir ilke imza atıldı. İki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuş anlamına gelen kol uçuşu yüksek koordinasyon ve planlama gerektiriyor. Bu da başarılı uçuşun Akıncı SİHA'nın kapsamlı terörle mücadele harekâtlarında kullanılabilecek noktaya geldiğini gösteriyor.
Akıncı ile uçuşu SOLOTÜRK
kurucusu ve Türkiye'nin ilk F-16 solo gösteri pilotu Albay Murat Keleş
, 151 Tunç Filo'nun F-16 uçağıyla yaptı. Uçuşların tamamını otonom özelliğiyle yapan, taşıyacağı görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan
ve görüş ötesi hava-hava füzesi Gökdoğan
ile F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek Akıncı SİHA, F-16 ile testini başarıyla geçmiş oldu. Akıncı SİHA artık F-16'larda kullanılan güdümlü füzelerle harekatlara katılarak F-16'ların gerçekleştirdiği birçok operasyonu yapabilecek. Akıncı SİHA, 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bayraktar TB2
'nin faydalı yük taşıma kapasitesinin 150 kilogram olduğu göz önüne alındığında Akıncı SİHA, daha geniş çaplı görevlerde de yer alabilecek seviyede.