Barınamıyoruz manipülasyonu: “Devlet bize sahip çıkmıyor’ mesajı empoze ediliyor”

Anlık veri transferinin kusursuz şekilde sağlandığı internet ortamı, iyilik için olduğu kadar kötülük için de sonsuz ve sınırsız imkanlar sunuyor. Sosyal medya mecraları illegal ticaret, uyuşturucu, terör örgütü operasyonel planlamaları, toplumsal ayaklanmalar, darbe girişimleri gibi organize ve fiili suçların yanı sıra; taciz, dezenformasyon, manipülasyon, olumsuz algı yönetimleri ve itibarsızlaştırma, siber zorbalık gibi sayısız pek çok psikolojik suça da kapılar açılabiliyor. Bu anlamda terör örgütlerinin sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenerek gerçekleştirdikleri eylemlerin yanı sıra, sosyal medyada algı operasyonu yürüttüklerini de görüyoruz. Aynı çalışma bugün de yurt meselesi üzerinden yapılıyor.

'DEVLET BİZE SAHİP ÇIKMIYOR' MESAJI EMPOZE EDİLİYOR

Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, özellikle gençler üzerinde algı operasyonları yapıldığını belirtti. Sanlav konuya dair görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Bu çalışmanın gençler üzerinden yapılması ayrıca manidar. Burada da gençliğimizin uzun yıllar en büyük sorunlarından olan ve ilk kez bu yıllarda bu kadar somut ve çözüm odaklı adımlar atılan yurt meselesi üzerinden manipülasyon yapılmaya çalışılmakta.

Dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğumuz halde; ülkemizdeki yurt sayısı son dönemlerde yapılan çalışmalarla 190'dan 769'a, yatak kapasitesi 182 binden 720 bine yükseldiği halde; müracaat edilip de yurtlara yerleşen öğrenci oranı %89 olduğu halde; "Barınamıyoruz" hasthagi ile manipülasyon yapmanın tek amacı "devlet size sahip çıkmıyor, siz de ona sahip çıkmayın" mesajını empoze etmektir."

"BOT HESAPLAR!"

"Tek bilgisayar tarafından yönetilen yüzlerce hesap var. Yani aslında tek kullanıcı tarafından girilen veriyi, yüzlerce hesaptan aynı anda paylaşan, beğenen ya da retweet eden bir sistem. Algı oluşturmada en fazla bu yol kullanılmakta. Bu konuda vatandaşa bilinçli olmak ve sorumlu davranmak konusunda önemli iş düşüyor. Bu sorumluluk önlerine düşen her bilgiye inanmak yerine doğruluğunu araştırmakla başlayıp, yalan haber ve dezenformasyonlarla, zararlı içeriklerle yasal yollardan mücadele etmeye kadar devam ediyor."

"FENOMEN VE ÜNLÜLERİN HESAPLARI"

"Kasıtlı olarak terör örgütünü destekleyen vatan hainleri olduğu gibi farkında olmadan, buna alet olan birçok sosyal medya kullanıcısı da var. Fenomen hesaplar, halk tarafından bilinirliği olan medyatik ve tanınmış kişiler, bazen siyaseten bazen de farkında olmadan bu tür manipülasyonlara destek verebiliyorlar."

"HER SOSYAL MEDYA KULLANCISI BİRER YAYINCIDIR"

"Sosyal medyanın etkinliğinin artması ile birlikte, yayıncılığın sadece yüksek tirajlı gazeteler, reytingi olan kanallardan ibaret olmadığı anlaşılmıştır. Her bir sosyal medya kullanıcısı bir yayıncıdır. Dolayısıyla tüm sosyal medya kullanıcıları bu sorumluluk dahilinde hareket etmeli ve bu durumun kanuni müeyyidelerini de bilmelidir. Herhangi bir paylaşım yaparken bu paylaşımın neye hizmet ettiğini, herhangi bir paylaşımı rtederken yada güncel bir TT çalışmasına destek verirken, ilgili hasthag'in (#) kim tarafından, hangi amaçla açıldığını sorgulaması gerekmektedir."