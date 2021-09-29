CHP’li vekilden teröristler hakkında skandal sözler! Dağa çıkanların cenazesi gelmiyor, analar ağıt yakamıyor

YILDIRIM SÖZDE ANLAŞMA İÇİN TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

Terör örgütüyle sözde anlaşma için ilk adımı da TBMM'nin atması gerektiğini aktaran Yıldırım, "Kendi bünyesinde konuşur ve HDP'yi de muhatap alarak konuşulur" şeklinde konuştu.

"MUHATAP HDP'DİR"

HDP'nin meşru bir parti olduğunu savunan Yıldırım, "Eğer siz HDP'yi parlamentoda ve sokakta yok sayarsanız, bu sorunu çözemezsiniz. İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız. Nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz, diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP'dir. HDP'yi muhatap görmeden, ne konuşsak sorun çözülmez." dedi.